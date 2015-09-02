Суд на два місяці заарештував сімох учасників побоїща під Радою без права внесення застави - радник Авакова

Про це у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Суд заарештував на 2 місяці без права застави вже 7-х учасників антидержавних провокацій, які спланували масові заворушення і збройні напади на правоохоронців, 31 серпня під ВР. Таке рішення, ймовірно, прийнято судом у зв'язку з висунутими проти нього звинуваченнями за тяжкими статтями КК України, доведеними матеріалами попередніх процесуально-слідчих дій (Ст.348, 345, 294, 263 КК України). Включаючи ст. 258 - "терористичний акт" та ст. 255 "створення злочинної організації". Серед заарештованих і підозрюваних у застосуванні бойової гранати РГО проти нацгвардійців Гуменюк", - йдеться в повідомленні.

Увага! ОНОВЛЕНО. Суд заарештував на 2 місяці без права застави вже 7-х учасників антидержавних провокацій, спланованих м... Posted by Зорян Шкіряк on 2 вересня 2015 р.

Як повідомляє у соцмережі журналіст Олександр Рудоманов, як мінімум два учасника зіткнень - Криворучкін Михайло та Іван Сосна арештовані на 60 діб.

Криворучкін Михайло - 60 діб СІЗОІван Сосна - 60 діб СІЗО Posted by Олександр Рудоманов on 2 вересня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була бойова граната кинута до лав правоохоронців та бійців Національної гвардії. Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли у лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Гуменюк був затриманий в той же день.