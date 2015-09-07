У Харкові за фінансування бойовиків через фірми ватажка "Оплоту" чоловіка засуджено до 5 років в'язниці

У Харкові за фінансування терористів через підконтрольні голові "Оплоту" Євгену Жиліну фірми чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького.

За його відомостями, під час слідства було встановлено, що чоловік, знаходячись в змові з фінансовими структурами, підконтрольними Жиліну, маючи намір на здійснення фінансування терористичних організацій, так званих "ЛНР" та "ДНР", взимку минулого року зв'язався з представниками терористів та домовився про налагодження каналу для їх фінансового забезпечення. Через конвертаційний центр він перевів в готівку перший пробний транш - 20 тис. грн.

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Гроші чоловік намагався перевезти до Російської Федерації і покласти до камери схову на одному з вокзалів Бєлгорода. У подальшому їх мали забрати представники терористів. Однак таксі, на якому він хотів дістатися до кордону з Росією, затримали співробітники СБУ.

Угровецький зазначив, що у вересні Київський районний суд Харкова визнав винним 21-річного місцевого жителя у закінченому замаху на фінансування тероризму, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 , ч. 2 ст. 258-5 КК України). Чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років і 1 місяця позбавлення волі.