Із полону бойовиків за рік звільнили 2905 українців, в заручниках залишаються 156 осіб - Геращенко

Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко у Facebook.

Герашенко заявила, що головний підсумок роботи гуманітарної підгрупи сьогодні у Мінську - звільнення ще двох українських героїв: Сергія Фураєва і Артема Комісарчука, які в ці хвилини вже на українській території. Також, вона нагадала, що минула зустріч в Мінську закінчилася звільненням 12 українців.

"Сьогоднішня операція звільнення - результат багатоденної роботи СБУ, мінської групи і всіх причетних. Тим часом, за останньою, оновленою інформацією СБУ, на сьогодні в заручниках залишаються 156 українців, з них близько 100 - це військовослужбовці і бійці батальйонів, інші - цивільні", - зазначила Геращенко.

Також вона повідомила, що протягом року завдяки співпраці СБУ, мінської групи та волонтерів вдалося знайти і звільнити 2905 українців: половина з них - військовослужбовці і силовики, інші цивільні.

Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях запевняє, що робота щодо звільнення інших українських заручників ведеться. "Дуже стараємося, працюємо, маємо відповідні доручення і директиви президента. Сподіваюся на хороші новини ще в найближчі дні", - заявила Геращенко.