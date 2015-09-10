В Одесі біля військової частини Нацгвардії знайшли вибухівку
10:24, 10 вересня 2015Суспільство
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Сьогодні черговий КПП однієї з військових частин Нацгвардії виявив сторонній пакет з вибухівкою.
Ілюстративне фото / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.
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«Із зовнішнього боку приміщення КПП однієї з військових частин НГУ в Одесі невідомі залишили тротилові шашки, загальною вагою 400 грамів, які повинні були вибухнути приведенням у дію вибухового пристрою за допомогою мобільного телефона. Черговим по КПП був виявлений сторонній пакет з вибухівкою. Вибуху вдалося запобігти», - повідомили у прес-службі.
Зараз проводяться слідчо-оперативні дії.
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