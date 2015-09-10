В Одесі біля військової частини Нацгвардії знайшли вибухівку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

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«Із зовнішнього боку приміщення КПП однієї з військових частин НГУ в Одесі невідомі залишили тротилові шашки, загальною вагою 400 грамів, які повинні були вибухнути приведенням у дію вибухового пристрою за допомогою мобільного телефона. Черговим по КПП був виявлений сторонній пакет з вибухівкою. Вибуху вдалося запобігти», - повідомили у прес-службі.

Зараз проводяться слідчо-оперативні дії.