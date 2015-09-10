Велика кількість зброї ще не відведена від лінії розмежування - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу у Києві.

Заступник голови місії відзначив, що впродовж минулого тижня, місія фіксувала значне скорочення кількості порушень режиму припинення вогню одночасно в Луганській та Донецькій областях.

Проте, він звернув увагу, що не зважаючи на це, “ситуація в багатьох місцях залишається дуже напруженою та дуже змінною». «Дуже велика кількість зброї, включно з тяжким озброєнням залишається в тих регіонах, які мають бути зоною безпеки» – сказав Хуг.

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Він зазначив, що велика кількість сил присутні по всій лінії зіткнення, а також є місця, де відбуваються військові навчання.

Заступник голови місії заявив, що для того, щоб режим припинення вогню тривав і надалі, важке озброєння повинно бути відведеним. “Важливо, найтерміновіше відвести це озброєння від населених районів”, - наголосив Хуг.

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Також, він розповів, що мирні жителі Донбасу на власному досвіді знають, що допоки будь-які види озброєння знаходяться в населених пунктах або поруч з ними, мирне населення перебуває під ризиком.