Велика кількість зброї ще не відведена від лінії розмежування - ОБСЄ
Відведення від населених пунктів важкого озброєння сприятиме продовженню дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу у Києві.
Заступник голови місії відзначив, що впродовж минулого тижня, місія фіксувала значне скорочення кількості порушень режиму припинення вогню одночасно в Луганській та Донецькій областях.
Проте, він звернув увагу, що не зважаючи на це, “ситуація в багатьох місцях залишається дуже напруженою та дуже змінною». «Дуже велика кількість зброї, включно з тяжким озброєнням залишається в тих регіонах, які мають бути зоною безпеки» – сказав Хуг.
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Він зазначив, що велика кількість сил присутні по всій лінії зіткнення, а також є місця, де відбуваються військові навчання.
Заступник голови місії заявив, що для того, щоб режим припинення вогню тривав і надалі, важке озброєння повинно бути відведеним. “Важливо, найтерміновіше відвести це озброєння від населених районів”, - наголосив Хуг.
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Також, він розповів, що мирні жителі Донбасу на власному досвіді знають, що допоки будь-які види озброєння знаходяться в населених пунктах або поруч з ними, мирне населення перебуває під ризиком.