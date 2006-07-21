Керівництво «Газпрому» обіцяє забезпечити кримчан газом

Керівництво російської компанії «Газпром» обіцяє забезпечити кримчан газом на найближчі п`ять років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради Автономної Республіки Крим, в ході візиту до Москви керівництва Криму в особі кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА і глави кримського уряду Віктора ПЛАКІДИ відбулася зустріч з керівництвом акціонерної компанії "Газпром".

А.ГРИЦЕНКА і В.ПЛАКІДУ приймав перший заступник голови правління "Газпрому" Олександр РЯЗАНОВ. Відбувся обмін думками щодо перспективних напрямків взаємовигідної співпраці в паливно-енергетичній сфері.

Як відзначив А.ГРИЦЕНКО, забезпечення кримчан газом – одне з ключових завдань, що ставить перед собою керівництво автономії.

Компанія "Газпром" через компанію "РосУкрЕнерго" може поставити до Криму близько мільярда кубічних метрів газу за фіксованою ціною.

Зараз ведеться пошук оператора на території Криму, який через "РосУкрЕнерго" одержуватиме цей газ із Російської Федерації і поставлятиме його кримчанам. Якщо договір з російською стороною буде укладено, в Криму в найближчі п`ять років не буде проблем ні з теплом, ні з гарячою водою.