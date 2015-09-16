В Одесі Сакварелідзе представлено як нового прокурора області

Як повідомив УНІАН представник прокуратури області, сьогодні Сакварелідзе представив генеральний прокурор Шокін.

Нагадаємо, з квітня цього року посаду прокурора Одеської області обіймав Роман Говда.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерело в прокуратурі Одеської області повідомляло, що призначення Сакварелідзе прокурором Одеської області лобіював голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі. Також, за даними джерела, Сакварелідзе буде суміщати посади в Генпрокуратурі та в прокуратурі Одеської області.

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Довідка УНІАН. Давид Сакварелідзе народився 15 вересня 1981 року. Був однією з ключових фігур у реформуванні сфери правопорядку та боротьби зі злочинністю в Грузії. За участю Сакварелідзе було ухвалено новий Кримінально-процесуальний кодекс, який передбачав суди присяжних.

Працював у Грузії спеціалістом з правової експертизи, а пізніше - в комісії з питань правових реформ та юридичної термінології міністерства юстиції Грузії, був в. о. головного консультанта відділу юридично-правових відносин в органах адміністрації президента Грузії. Керував інспекцією з охорони законності міської адміністрації Тбілісі, був заступником голови апарату Генпрокуратури Грузії, обіймав посади прокурора регіонів Шида-Картлі і Мцхета-Мтіанеті.

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У 2008-2012 рр. був першим заступником головного прокурора Грузії, з лютого 2015-го - заступник генерального прокурора України.

11 лютого 2015 року Сакварелідзе одержав українське громадянство.