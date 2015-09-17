У Краматорську запропонували нові назви для 51 вулиці в рамках декомунізації (фото)

13:30, 17 вересня 2015
Суспільство
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Краматорська міськрада пропонує обговорити нові назви для 51-єї вулиці міста, які підлягають перейменуванню.

Краматорск / Фото пресс-службы Минобороны

Як повідомляють Новини Краматорська, за ці назви проголосували члени робочої групи з організації виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки» в Краматорську» на засіданні 11 вересня 2015.

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