В Івано-Франківській області учениця написала апеляційну скаргу на формулювання запитань у тестах з української мови і літератури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам методист Калуського районного відділу освіти Івано-Франківської області Світлана ВЕРБИНСЬКА.

«В однієї ученицї виникли претензії до формулювання запитання, і вона написала апеляційну скаргу, - зауважила С.ВЕРБИНСЬКА. – Хоча така форма скарги і не передбачена: діти мали право скаржитися на процедуру проведення тестування і результат. Але і цю, єдину скаргу, ми надіслали у центр обробки результатів».