У Росії назвали "вимушеним" рішення бойовиків "ДНР" проводити свої псевдовибори
Росія розглядає рішення бойовиків "ДНР" про проведення псевдовиборів як "вимушену міру".
Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає ТАСС.
"Виходимо з того, що ми розуміємо цей крок. Ми розглядаємо цей крок "донецької влади" як вимушений і як викликаний "порушеннями" з боку офіційного Києва положень мінських домовленостей і, за великим рахунком, імітацією їх виконання, насамперед в частині здійснення односторонніх кроків у питаннях політичного врегулювання, а не на основі прямого діалогу між Києвом і Донбасом", - заявила Захарова.
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Як повідомляв УНІАН, "місцеві вибори" в так званій "ДНР", які пройдуть за "законами" бойовиків, будуть проведені в декілька етапів. Згідно з "указом" ватажка терористів, на першому етапі, який пройде 18 жовтня будуть обирати голів міських і районних адміністрацій. Наступні етапи так званих виборів "передбачають обрання керівників усіх інших рівнів".