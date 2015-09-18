У Росії назвали "вимушеним" рішення бойовиків "ДНР" проводити свої псевдовибори

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

"Виходимо з того, що ми розуміємо цей крок. Ми розглядаємо цей крок "донецької влади" як вимушений і як викликаний "порушеннями" з боку офіційного Києва положень мінських домовленостей і, за великим рахунком, імітацією їх виконання, насамперед в частині здійснення односторонніх кроків у питаннях політичного врегулювання, а не на основі прямого діалогу між Києвом і Донбасом", - заявила Захарова.

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Як повідомляв УНІАН, "місцеві вибори" в так званій "ДНР", які пройдуть за "законами" бойовиків, будуть проведені в декілька етапів. Згідно з "указом" ватажка терористів, на першому етапі, який пройде 18 жовтня будуть обирати голів міських і районних адміністрацій. Наступні етапи так званих виборів "передбачають обрання керівників усіх інших рівнів".