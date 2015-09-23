У жіночій колонії Маріуполя відбувся ярмарок вакансій (фото)

Про це повідомила відповідальна за ЗМІ Приазовської ВК (№107) Ольга Лизунова, повідомляє міський сайт 0629.com.ua.

Під час відвідин гості розповіли засудженим про стан на ринку праці в місті, про послуги, що надаються службою зайнятості. Було відзначено, що тим, хто звернеться до Центру зайнятості, надається можливість професійного навчання та додаткової професійної освіти. Жінок традиційно цікавив порядок визнання безробітними осіб, звільнених з місць позбавлення волі, порядок постановки на облік Центру зайнятості громадянам іншої держави, питання, пов'язані з порядком і розміром допомоги з безробіття, а також обговорення дій у разі відмови роботодавця у прийомі на роботу.

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На всі ці та інші питання, що стосуються юридичних аспектів різних форм працевлаштування, фахівцями були надані вичерпні відповіді.

Засуджені позитивно сприйняли візит представників ринку праці, охоче беручи участь в обговоренні і задаючи наболілі питання.

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Подібні зустрічі, організовані адміністрацією установи, дають можливість засудженим легше адаптуватися в соціумі і швидше знайти роботу.