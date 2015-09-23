Суддя Бердянського міськрайонного суду погорів на хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, суддя вимагав від цивільного позивача у справі, що перебувала в його провадженні, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, що становить 10 відсотків від суми заявлених позовних вимог.

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«У середу, 23 вересня, після одержання суддею останньої частини неправомірної вигоди у вигляді 20 тис грн, на підставі рішення слідчого судді правоохоронцями проведено огляд місця події, у ході якого виявлено та вилучено зазначені кошти», - йдеться у повідомленні.

В ГПУ зауважили, що до цього вказаний суддя двічі одержував від цивільного позивача частину неправомірної вигоди на загальну суму 10 тис грн.

За даним фактом Генеральною прокуратурою України до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На даний час тривають слідчі (розшукові) дії з метою виявлення та фіксації слідів вчиненого кримінального правопорушення.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає міру покарання у виді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.