На адмінкордоні з окупованим Кримом затримано військовослужбовця ЗСУ з особовою справою іншого бійця

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Учора у контрольному пункті в'їзду/виїзду "Каланчак", що на адмінмежі із тимчасово окупованою АР Крим прикордонники виявили громадянина України - військовослужбовця однієї із частин ЗС України, який намагався потрапити до тимчасово окупованої території, маючи при собі особову справу іншого військовослужбовця. Про даний факт поінформовано правоохоронні органи. Встановлюються деталі інциденту», - написав Слободян.

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Вчора у контрольному пункті в'їзду/виїзду "Каланчак", що на адмінмежі із тимчасово окупованою АР Крим прикордонники вияв... Posted by Oleh Slobodyan on Wednesday, September 23, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, 22 вересня на пункті перетину Каланчак між Кримом і материковою Україною працівниками ГПУ (прокуратури АР Крим) спільно з ДПСУ затримано одного з депутатів Севастопольської міськради, який підозрюється у державній зраді.