Посли країн Європи і США закликали бойовиків дозволити гуманітарні організації на Донбасі

Зокрема, глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, посол Німеччини Крістоф Вайль, посол Швеції Андреас фон Бекерат, посол Норвегії Йон Елведал Фредріксен, посол Швейцарії Крістіан Шьоненбергер, посол Великої Британії Джудіт Гоф та посол США Джеффрі Пайєтт закликають контрольованих Росією бойовиків забезпечити відновлення діяльності гуманітарних організацій на окупованих територіях Донбасу.

Читайте такожБойовики продовжують блокувати гуманітарну допомогу для жителів окупованого Донбасу

Про це йдеться у заяві головних гуманітарних донорів України, яка розміщена на сайті посольства Швеції в Україні.

"Ми глибоко занепокоєні рішенням де-факто влади у Луганську щодо вимоги міжнародним гуманітарним організаціям, в тому числі організаціям ООН, завершити діяльність та залишити Луганщину впродовж сьогоднішнього дня, 25 вересня. Відмова в наданні гуманітарної допомоги порушує міжнародне гуманітарне право", - наголошується у заяві.

Водночас дипломати зауважили, що такі дії суперечать сьомому пункту Комплексу заходів із виконання Мінської угоди, підписаної 12 лютого 2015 року. У сьомому пункті вказано: "Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги для тих, хто має потреби, на основі міжнародного механізму".

Посли вважають, що призупинення майже усіх гуманітарних програм у Луганську та Донецьку з середині липня 2015 року ставить під загрозу життя найбільш вразливих груп людей, включаючи дітей, жінок та осіб похилого віку, які не мають доступу до основних послуг.

Дипломати заявили, що у даний час 16 тис тонн гуманітарної допомоги не може бути доставлено тим, хто найбільше її потребує. Це має серйозний вплив на близько 3 млн людей перед настанням зими.

"Ми закликаємо відповідальних осіб забезпечити та посприяти негайному відновленню здійснення термінових гуманітарних заходів з боку міжнародних гуманітарних агенцій", - йдеться у повідомленні.