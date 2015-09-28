Синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть перші заморозки

Вночі 30 вересня та 1 жовтня у західних областях на грунті, на високогір'ї Карпат і в повітрі місцями очікуються приморозки 0-2°.

Про це повідомляє гідрометцентр.

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Як повідомляв УНІАН, в Україну прийшла справжня осіння погода - сьогодні на частині території очікуються дощі, а температура впаде в деяких областях до +12.

За повідомленням Гідрометцентру, на більшій частині території України без опадів, лише на півночі та в центрі очікуються дощі, температура вдень від +10 до +26.