Суд у Росії відмовив у задоволенні клопотання про допит Савченко на поліграфі - адвокат

Про це повідомив у Twitter її адвокат Марк Фейгін.

"У клопотанні про допит Савченко за участю спеціаліста-поліграфолога відмовлено", - написав він.

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Крім того, поінформував адвокат, суд відмовив у клопотанні про використання проектора з картами місцевості.

В ходатайстве о допросе Савченко с участием специалиста-полиграфолога отказано #FreeSavchenko — Mark Feygin (@mark_feygin) 29 Вересень 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, у суді російського міста Донецьк розпочалося друге засідання у справі Савченко, на якому вона даватиме свідчення..

"Отже, сьогодні день другий. На суді в Донецьку Савченко дасть свідчення. Власне, вона розповість все, як було", - зазначав Фейгін.

На першому засіданні суду 22 вересня Савченко заявила, що не визнає свою вину за сфабрикованою кримінальною справою і готова давати свідчення на "детекторі брехні".

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.