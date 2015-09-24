МЗС РФ: Cправа Савченко не має стосунку до Мінських угод

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що справа української льотчиці Надії Савченко не має стосунку до Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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«Текст Мінських угод доступний не тільки для всієї світової громадськості, а й, зокрема, для Марка Тонера (представник Держдепартаменту США - УНІАН). У Мінських угодах жодного слова не йдеться про Надію Савченко», - сказала Захарова.

На її думку, вимоги Держдепартаменту США звільнити громадянку України Савченко є «лицемірством».

«Мені, чесно кажучи, навіть страшно уявити, що чекало б Надію Савченко, якби її підозрювали у вбивстві американських журналістів. Мені навіть страшно уявити, як склалася б її доля. Навряд чи ми б почули з трибуни Держдепартаменту якісь офіційні заяви, у яких виражалася б заклопотаність її долею, а оскільки йдеться про російських журналістів, які були вбиті, є привід для політичного лицемірства», - сказала Захарова.

При цьому вона заявила, що покаже Тонеру, у разі його приїзду до Москви, могили двох російських кореспондентів на Троєкуровському кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що США вкотре закликають РФ негайно звільнити Савченко.

Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство і вбивстві, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.

Довідка УНІАН. У пункті 6 підписаного 12 лютого 2015 р. Тристоронньою контактною групою «Комплексі заходів щодо виконання Мінських угод» сказано: «Забезпечити звільнення й обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх».