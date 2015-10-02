В УПЦ МП розповіли про наслідки для суспільства, в якому насильство стає нормою

Про це сказав керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич) сьогодні, у Міжнародний день ненасилля, започаткований за ініціативи ООН, повідомляє Центр інформації УПЦ.

"Цього року Міжнародний день ненасилля співпав з одним із останніх робочих днів 70-ї Генасамблеї ООН. Одна з її головних тем - актуальні проблеми міжнародного права, підрив якого може обернутися для світу найсумнішими наслідками. Адже коли закон замінюється силою, суспільство рухається до хаосу», - зазначив митрополит Антоній.

Водночас владика звернув увагу не те, що місія Міжнародного дня ненасилля полягає в утвердженні миру, терпимості та взаємопорозуміння, і найнадійніший шлях досягнення цього - намагатися жити за духовними законами.

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«Божі заповіді - це не заборони заради заборон, а батьківські попередження: чого не варто робити, щоб не приносити страждання собі самому. Мир на землі пануватиме тоді, коли якомога більше людей знайдуть його у своєму серці. Як казав преподобний Серафим Саровський: «Здобудь дух мирний, і тоді тисячі навколо тебе спасуться», - нагадав керуючий справами УПЦ.

Нагадаємо, 2 жовтня у світі відзначають Міжнародний день ненасилля, започаткований у 2007 році за ініціативи ООН. Міжнародний день ненасилля є ще одним приводом «пропагувати гасло ненасилля, в тому числі шляхом освітньої і суспільно-роз’яснювальної роботи», йдеться у резолюції.