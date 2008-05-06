МЗС чекає, що хтось голосно скаже про можливий вибух російського ”макета”

Недотримання норм базової угоди про базування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації провокує виникнення «елементів небезпеки».

Про це заявив на брифінгу у вівторок речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він зазначив, що будь-яке навчання чи випробування з боку Чорноморського флоту Російської Федерації потребує відповідно до базової угоди 1997 року обов’язкового погодження з компетентними органами України. Він зазначив, що жодних звернень до командування ВМС України з боку ЧФ не надходило.

За словами В.КИРИЛИЧА, це свідчить про те, що випробування ракети проходило поза правовим полем. «Це, безумовно, ускладнює питання і функціонування, і базування, і взаємин, і діалогу в частині перебування ЧФ РФ на території України», - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо заяви російської сторони про те, що ця ракета є предметом, який не вміщує вибухонебезпечні речовини і не становить загрози життю громадян та екології, В.КИРИЛИЧ зазначив: «було б не коректно давати оцінку технічно-військовим параметрам цього елементу ракети, але очевидно, ніхто сьогодні ще не говорить, але, я думаю, що голосно заговорить про можливі наслідки вибуху такої ракети».

За словами В.КИРИЛИЧА, «є загалом очевидні речі, які не потребують експертного ока». Зокрема, він повідомив, що коли була виявлена ракета, то з боку ЧФ РФ було заявлено, що вони забезпечать охорону цього об’єкта. «Якщо йдеться про макет, то він не становить жодної загрози», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Він також зазначив, що була створена комісія, до якої увійшли представники ЧФ РФ, які зійшлися на думці, що «це той предмет, про який ми ведемо розмову».

Водночас, В.КИРИЛИЧ зазначив, що випадок з російською ракетою не може бути приводом для постановки питання про передчасне виведення ЧФ РФ з території України. За його словами, це не є взаємопов’язаними питаннями. «Україна дотримується договорів і норм права, які передбачають, що ЧФ РФ перебуває на території України до 2017 року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в районі села Привітне Алуштинського району Автономної Республіки Крим було знайдено російську ракету.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що випробування цієї ракети було здійснено 15 квітня, що суперечить угоді від 1997 року про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України. «Україна наголосила на неприпустимості порушень, визначених у базових угодах щодо умов перебування ЧФ РФ на території України і висловила вимогу надати роз’яснення», - сказав він.