В Україну доставили тіло загиблої в Єгипті миколаївського віце-губернатора

Труна з тілом громадянки України, яка загинула в дорожньо-транспортній пригоді 1 травня в Єгипті, сьогодні була відправлена в Україну рейсом турецьких авіаліній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Стамбулі (Туреччина).

За інформацією сектора Департаменту консульської служби в аеропорту „Бориспіль”, о 16.30 за київським часом літак турецьких авіаліній прибув до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня автобус з іноземними туристами, що прямував з популярного курорту Шарм Ель-Шейх до Каїра, не вписався в поворот, перекинувся і згорів. Внаслідок ДТП 9 осіб загинуло і близько 30 отримали травми. Серед загиблих – перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Світлана Карпій.