Військові завершили перший етап відведення артилерії калібром менше 100 мм - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Не зафіксовано випадків відкриття вогню і на тимчасово окупованій території в районі лінії розмежування", - додається в повідомленні.

Також у прес-центрі повідомили, що українські військові завершили відвід‬ артилерії калібром менше 100 мм.

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"Сили АТО в рамках першого етапу завершили ‪‎відвід‬ артилерії калібром менше 100 мм. Зокрема, під контролем ОБСЄ, у визначені райони на відстань не менше 15 км передислоковані гармати калібру 85 мм. Найближчі декілька днів представники Спеціальної Моніторингової Місії проводитимуть ‪‎верифікацію‬ озброєння", - йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби ситуація у зоні #АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування не #обстрілювали наші поз... Posted by Прес-центр АТО on Sunday, October 11, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, на Луганському та Артемівському напрямках не зафіксовано жодного факту порушення режиму припинення вогню. На Луганському напрямку пройшла реалізація другої черги з відведення від лінії розмежування протитанкових гармат Д-48 калібру 85 міліметрів за участі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.