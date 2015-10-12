Бойові дії на Донбасі можуть відновитися, військові мають бути готові до найгіршого – президент
Президент України Петро Порошенко заявляє, що бойові дії на сході України можуть відновитися, і щомиті військовослужбовці мають бути готові до найгіршого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського під час зустрічі з командирами бойових підрозділів Збройних сил України.
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"Ми свідомі того, що бойові дії можуть відновитися в будь-яку мить. І підтримка високого бойового духу, високої дисципліни і високої боєготовності — це наша з вами відповідальність зараз. Чому? Я вам можу сказати - я абсолютно не довіряю Путіну, я абсолютно не довіряю його маріонеткам, і я абсолютно не довіряю їх обіцянкам", - сказав президент.
"І борючись за кращі, максимально сприятливі для нас умови політико-дипломатичного врегулювання, можу сказати вам відверто - кожну мить ми маємо бути готові до найгіршого", - зазначив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.
З того дня терористи суттєво знизили активність.
10 жовтня Порошенко заявив, що стан припинення вогню на Донбасі уже два тижні перейшов у стан перемир’я.