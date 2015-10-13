Білий Дім: MH17 збили ракетою "земля-повітря" з контрольованої російськими бойовиками території

Про це повідомляє прес-служба Білого Дому з посиланням на заяву речника з національної безпеки Неда Прайса стосовно сьогоднішньої доповіді Ради безпеки Нідерландів про причини катастрофи рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" у липні 2014 року.

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Зокрема, Нед Прайс відзначив, що презентована доповідь є важливим етапом в зусиллях щодо притягнення винних до відповідальності за збиття малайзійського літака та загибель людей, які були на борту цього літака.

"Незалежне розслідування було проведено у відповідності з міжнародними стандартами та рекомендованою практикою у професійний спосіб Радою безпеки Нідерландів та слугує основою для подальшого розслідування для визначення тих, хто є відповідальними за загибель 298 невинних чоловіків, жінок та дітей", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що доповідь Ради безпеки Нідерландів слугує нагадуванням цієї жахливої трагедії та вказує на те, що наслідки цього злочину мають вплив на тих осіб, які продовжують лишатись відповідальними за його скоєння.

"Ми зберігаємо нашу підтримку роботі, яка проводиться тими країнами, які створили спільну команду з розслідування (Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна - УНІАН), та знову підтверджуємо, що США повністю підтримуватимуть усі зусилля щодо притягнення винних до правосуддя. Наша оцінка не змінилася - MH17 був збитий ракетою типу "земля-повітря", яка була випущена з підконтрольної сепаратистам території на сході України", - наголошується у заяві.