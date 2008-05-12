Семенюк нагадує, що Одеський припортовий завод не продається

Конкурс з продажу ВАТ «Одеський припортовий завод» скасований і заявки на участь в ньому не приймаються. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду держмайна України.

Таким чином прес-служба ФДМУ прокоментувала інформацію ЗМІ, про те, що заявки на участь в конкурсі з приватизації ОПЗ подали 4 претенденти.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО застерегла потенційних інвесторів від участі у відновленому конкурсі по Одеському припортовому заводу. «У такій ситуації прихід інвесторів на підприємство є небезпечним, оскільки рішення буде оскаржене в судовому порядку», - сказала В.Семенюк-Самсоненко.

Довідка УНІАН. 15 квітня Президент В.Ющенко своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

25 квітня представлений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО колективу ФДМУ як в.о. голови Фонду А.Портнов повідомив, що Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня ухвалив рішення про зупинку наказів В.Семенюк-Самсоненко щодо припинення приватизації Одеського припортового заводу. Після чого А.Портнов заявив про те, що підписав наказ про відновлення конкурсу з продажу ОПЗ.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Південний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевалці хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт.