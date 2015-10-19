У Краматорську 21 жовтня проведуть перевірку систем цивільного захисту

"Просимо всіх зберігати спокій і не піддаватися паніці", -йдеться в повідомленні управління, передає 6264.com.ua.

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Включення електросирен буде супроводжуватися передачею відповідної інформації по мережах проводового радіомовлення, а також в ефірі радіостанції «Перець FM» (частота 105,7) і МФМ (частота 106,2).

Разом з тим, Управління з питань ЦЗ вважає за необхідне нагадати мешканцям міста про те, що основний сигнал оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій «УВАГА ВСІМ!» подається шляхом переривчастого звучання електросирен з подальшою передачею повідомлень по мережі радіомовлення всіх діапазонів частот і по телебаченню.

Почувши такий переривчастий сигнал сирен, необхідно включити радіотрансляційну точку або радіоприймач, налаштований на частоту місцевої радіостанції, включити програму місцевого телебачення і прослухати передану інформацію про характер небезпеки і порядок подальших дій.