У Краматорську 21 жовтня проведуть перевірку систем цивільного захисту
Управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради інформує про те, що 21 жовтня в період з 14.00 до 14.30 буде проводитися планова перевірка працездатності системи централізованого оповіщення з включенням електросирен на території міста і Донецької області.
"Просимо всіх зберігати спокій і не піддаватися паніці", -йдеться в повідомленні управління, передає 6264.com.ua.
Читайте такожУ Краматорську розпочався опалювальний сезон
Включення електросирен буде супроводжуватися передачею відповідної інформації по мережах проводового радіомовлення, а також в ефірі радіостанції «Перець FM» (частота 105,7) і МФМ (частота 106,2).
Разом з тим, Управління з питань ЦЗ вважає за необхідне нагадати мешканцям міста про те, що основний сигнал оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій «УВАГА ВСІМ!» подається шляхом переривчастого звучання електросирен з подальшою передачею повідомлень по мережі радіомовлення всіх діапазонів частот і по телебаченню.
Почувши такий переривчастий сигнал сирен, необхідно включити радіотрансляційну точку або радіоприймач, налаштований на частоту місцевої радіостанції, включити програму місцевого телебачення і прослухати передану інформацію про характер небезпеки і порядок подальших дій.