Суд заарештував екс-директора шахти "Краснолиманська"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Краматорський міський суд 17 жовтня задовольнив клопотання прокуратури Донецької області та обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для екс-директора ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська", який очолював підприємство у 2012-2014 роках, з можливістю внесення застави розміром 21,885 млн грн.

Колишній гендиректор ДП підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Встановлено, що в результаті завищення вартості послуг з вантажоперевезень в період 2012-2014 років він здійснив розтрату державних коштів на суму близько 700 тис. грн.

Крім того, чиновник у 2013-2014 роках шляхом необгрунтованого перерахування коштів товариству "Український лізинговий фонд" здійснив розтрату державних коштів на суму понад 21 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня працівниками слідчого управління прокуратури Донецької області та УСБУ в Донецькій області були затримані чинний директор компанії "Краснолиманська" Костянтин Кисельов і його попередник Олексій Козлов.

У той же день Краматорський міський суд взяв Кисельова під варту з правом внесення 20 млн грн застави.

Керівників звинувачують у заволодінні власністю підприємства на суму 300 млн грн та незаконного видобутку вугілля.

17 жовтня в Краматорську працівники ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" пікетували Донецьку облдержадміністрацію з вимогою втрутитися в ситуацію з арештом Кисельова. Працівники "Краснолиманської" протестують проти затримання і арешту керівника. На думку шахтарів, він був викрадений співробітниками СБУ з метою тиску на підприємство.