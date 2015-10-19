У центрі Донецька повісили портрети Сталіна, - The Guardian

Про це пише газета The Guardian.

Зображення були розміщені на головній міській площі і підписані цитатою радянського лідера: «Наше діло праве, ворог буде розбитий, перемога буде за нами».

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На думку автора видання, зараз багато жителів Донецька намагаються «замазати звірства Сталіна» і забувають про те, що в 30-ті роки через насильницьку колективізацію загинули близько 5 млн українців.

Ватажок самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що шкодує про розвал Радянського Союзу.

«Радянський Союз був великою державою, і це величезна помилка, що ЦРУ та інші спецслужби зруйнували її. Європа та інші країни тоді боялися нас», - сказав Захарченко.

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Видання підкреслює, що таке шанування Сталіна різко контрастує з позицією Києва, який у травні цього року заборонив використання радянської символіки. По всій Україні вже було знесено кілька пам'ятників Володимиру Леніну, що викликало невдоволення з боку багатьох донеччан.

Автор статті підкреслює, що Донецька "влада" навмисно проводить політику, націлену на ідеалізацію радянської епохи. Однак при цьому вони заперечують все, що «псує ідеальну картину».