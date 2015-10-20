Правоохоронці знайшли і допитали власника затонулого під Одесою катера - Сакварелідзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального прокурора України - прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе повідомив журналістам у Києві.

"Він (власник) вже співпрацює зі слідством і його допитали", - сказав Сакварелідзе.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі в районі селища Затока Білгород-Дністровського району Одеської області перекинувся катер «Іволга», на борту якого перебували 36 осіб. Загинули 16 осіб. 19 жовтня катер підняли на поверхню.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Суд заарештував на 2 місяці без права внесення застави капітана катера.