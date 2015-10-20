У Москві презентували книгу "#Крымнаш" про несправедливу і нечесну анексію півострова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, ведучий презентації, російський політичний експерт Станіслав Бєлковський відзначив, що ця книга є зібранням юридичних, політичних і моральних аргументів на користь того, що анексія Криму була несправедливою і нечесною.

«Книга сприяє розумінню, чому Крим не наш», - наголосив Бєлковський.

«На мій погляд, все, що пов'язано з Кримом, є більше предметом психоаналізу, ніж аналізу політичного чи юридичного. Те, що сталося, – це бажання певної фізичної особи компенсувати свій комплекс неповноцінності», - сказав він.

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Водночас, автор книги, російський юрист Олена Лук'янова заявила, що юридична експертиза питання «приєднання» Криму показала зневагу до російського законодавства.

«Експертиза щодо Криму показала, що юридичні процедури були порушені неодноразово», - заявила вона.

Лук'янова наголосила, що при прийнятті рішення про анексію Криму було не менше восьми порушень різного характеру, але в основному все зводиться до перевірки Конституційним судом обставин договору «про входження Криму до РФ».

Експерт переконана, що цей документ був недостатньо перевірений по суті, щодо порядку підписання, відповідності міжнародним договорам і Конституції РФ.

«Якщо б всі ці правила були дотримані, то Конституційний суд не зміг би прийняти кореневого рішення в процесі приєднання Криму і міста Севастополя до РФ. У законі про порядок прийняття до її складу нових суб'єктів зазначено, що такий договір може набути чинності, якщо встановлена Конституційним шляхом його законність», - сказала Лук'янова.

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«Конституційний суд виконав своє завдання некоректно, багаторазово порушивши не тільки закон про Конституційний суд, а й інші норми права і Конституції. Наслідки могли бути зовсім іншими», - відзначила вона.

За словами Лук'янової, книга є початком експертної дискусії й надалі буде доповнюватися і перевидаватися.

Також співавтор книги Євген Іхлов відзначив, що при проведенні серйозного аналізу обставин анексії Криму буде зазначено, що Верховна Рада Криму приймала рішення про відокремлення від України в умовах окупації півострова російським спецназом, а рішення про направлення військ в Україну Рада федерації затвердила на підставі неправдивої інформації.

«Весь ланцюжок рішень буде визнано нелегітимним», - упевнений він.

«У березні 1938 року Гітлер окупував Австрію для того, щоб запобігти проведенню референдуму, який австрійський уряд мав намір провести. Тоді більшість австрійців хотіла приєднається до Рейху. Але Гітлеру не хотілося відновлювати велику Німеччину з 50-60% підтримки. Хотілося говорити про одностайність розділеної німецької нації, тому приводом для окупації Австрії стало саме призначення австрійським урядом плебісциту щодо об'єднання», - сказав Іхлов.

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У свою чергу, юрист, співавтор книжки Сергій Ожич заявив, що Україна не зробила нічого такого, за що у неї була забрана територія. За його словами, рішення про анексію приймалося не на основі законних підстав, а на основі «категорій моральності». При цьому він нагадав, що золоте правило моральності говорить: «Не вчиняй стосовно інших так, як не хочеш, аби вчинили стосовно тебе».

«Хотів би звернутися до нашого президента - хотів би він у стрічці новин прочитати ось таку новину: голова КНР заявив, що Сибір стала частиною Китаю не тому, що ми хочемо щось вкусити, урвати. Не через те, що ця територія має стратегічне значення. Це елемент історичної справедливості», - сказав Ожич і відзначив, що росіянам потрібно відповісти на питання, чи хочуть вони, щоб стосовно РФ була встановлена така сама «справедливість».

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На презентації були присутні троє «зелених чоловічків», щоб нагадати, як відбувалося «приєднання» Криму до РФ.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Світова спільнота не визнає Крим у складі Росії.