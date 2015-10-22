Порошенко підписав Закон, що забезпечує соцгарантії офіцерам, які несуть службу за призовом
Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 683-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Документом, який був прийнятий Верховною Радою 15 вересня, встановлюються гарантії соціального захисту військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу.
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На зазначених осіб поширюються такі ж гарантії соціального захисту, які передбачені для військовослужбовців інших видів військової служби. Таким чином врегульовано питання забезпечення осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, пільгами і гарантіями, визначеними Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Призов на військову службу офіцерів, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу, було проведено відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Указу Президента від1 травня 2014 року № 447.