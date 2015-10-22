Порошенко підписав Закон, що забезпечує соцгарантії офіцерам, які несуть службу за призовом

Документом, який був прийнятий Верховною Радою 15 вересня, встановлюються гарантії соціального захисту військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

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На зазначених осіб поширюються такі ж гарантії соціального захисту, які передбачені для військовослужбовців інших видів військової служби. Таким чином врегульовано питання забезпечення осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, пільгами і гарантіями, визначеними Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Призов на військову службу офіцерів, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу, було проведено відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Указу Президента від1 травня 2014 року № 447.