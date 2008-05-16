Чубайс вважає, що Україна наражається на енергетичну небезпеку

Голова правління РАТ «ЄЕС» Анатолій ЧУБАЙС називає безрозсудним бажання України синхронізувати енергосистему з UCTE.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Коли я в обговоренні з українськими колегами ставлю питання: у чому сенс, навіщо? І мені абсолютно стає ясно в цих дискусіях, що одна єдина мета – політична, яка суперечить логіці енергетики, яка суперечить логіці економіки. І якщо внаслідок в Україні політична мета виявиться сильніше, ніж енергетика і економіка, в моєму розумінні, платити будуть і енергетика, і економіка за політику. Мені це здається безрозсудним», - сказав А.ЧУБАЙС.

Він зазначив, що в Україні, як і в Росії, є структури електричних мереж, що склалися. При цьому, за його словами, є ряд районів в Україні, енергопостачання яких без Росії неможливе, і є ряд районів ц Росії, постачання яких без України неможливе.

«В Україні, це, наприклад, Одеса, ціла Одеса, куди надходить електрика з Придністров`я, яке в свою чергу йде від Молдавської ГРЕС, що належить Росії», - сказав голова правління РАТ «ЄЕС».

Він висловив переконаність в тому, що у разі синхронізації з UCTE, Україні доведеться повністю відрізати всі електричні мережі з Росією.

«Це зажадає колосальних витраті на будівництво нових ліній електропередач, які не дуже потрібні, і нової генерації», - сказав А.ЧУБАЙС.

Він також додав, що зараз Росія імпортує українську електрику, що стане неможливим після синхронізації українських мереж з UCTE.

«У нас був період, коли ми експортували до України, а зараз ми імпортуємо з України, і ми могли б нарощувати імпорт з України, тим паче, що Україна ввела нові атомні блоки», - сказав А.ЧУБАЙС.

Разом з тим, він не уточнив, наскільки Росія може наростити імпорт електроенергії з України.

«Я не готовий вам сказати у кВт-годинах, але можливість приросту імпорту дуже серйозна», - сказав він.

Крім того, на думку голови правління РАТ «ЄЕС», в результаті синхронізації української енергосистеми з UCTE стане неможливим і здійснення добових перетікань між Україною і Росією.

«У нас чітка є одна година різниці в часі, а це означає, що піки трошки не співпадають, і є природна можливість підтримки сальдо перетікань… Відрізавши себе від Росії і прив`язавши себе туди, ви втратите можливість у східній частині України одержувати такого роду сальдо перетікань», - сказав А.ЧУБАЙС.

Як повідомляв УНІАН, Мінпаливенерго України прогнозує інтеграцію України в UCTE до 2012 року.

Довідка УНІАН. 4 травня 2006 року Генеральна асамблея об`єднаної енергосистеми Європи (UCTE) у Відні акцептувала спільну заявку України і Молдови про приєднання їх енергосистем до синхронної зони UCTE як до єдиного блоку регулювання.

18 травня 2006 року Міністерство палива і енергетики України і Асамблея UCTE домовилися про створення спеціального технічного комітету (UCTE-Україна) для координації інтеграції об`єднаних енергосистем України в транс`європейські електричні мережі.

Наприкінці грудня 2006 року Україна і оператор UCTE сформували склад робочої групи з координації інтеграції України і Молдови в транс`європейські електричні мережі (Україна-UCTE).

Основна мета роботи групи - вдосконалення технічного рівня енергетики України.

22 квітня 2008 року під час переговорів представників Міністерства палива і енергетики України і Міністерства економіки і торгівлі Молдови сторони підтвердили спільну зацікавленість у швидкій реалізації всіх технічних заходів для приєднання енергосистем Молдови і України до UCTE.