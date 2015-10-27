До кінця тижня буде проведено операцію зі звільнення з полону близько 10 українських героїв – Геращенко

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко написала у Facebook.

Вона пише: «Мінськ. Короткі підсумки гуманітарної підгрупи. Президент тримає на особистому контролі питання звільнення заручників. Сьогодні процес розблоковано і до кінця тижня – ура - ми проведемо операцію по звільненню близько 10 українських героїв». «Домовленості досягнуто завдяки важким переговорам в Мінську нашої підгрупи у співпраці з міжвідомчим центром при СБУ. Це і результати паризьких зустрічей. Також дуже позитивно ОБСЄ сприйняло інформацію про відкриття пішоходного перехідного пункту в Станиці Луганській», - зазначає Геращенко.

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