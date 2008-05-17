Кожний десятий наркоман живе в Києві

Кожен десятий український наркоман живе в Києві, заявила директор Державної соціальної служби для сім`ї, дітей і молоді Наталія ЛУК’ЯНОВА, виступаючи на колегії Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, вона повідомила, що за даними офіційної статистики в Україні налічується більш як 100 тисяч споживачів ін`єкційних наркотиків, і серед них 10 тисяч живуть у столиці.

"Але міжнародні експерти стверджують, що реальну кількість наркозалежних можна помножити щонайменше на 8. Як можна говорити про те, що Київ - соціальне місто?", - наголосила Н.ЛУК’ЯНОВА.

За її словами, сьогодні низка наркологічних закладів, спеціально створених у Києві для допомоги наркозалежним, на прийом клієнта витрачає всього 30 копійок. Н.ЛУК’ЯНОВА зазначила, що в місцевому бюджеті є кошти на придбання квартир керівництву мерії, дорогих автомобілів, земельних ділянок і дорогого одягу, проте на те, щоб лікар-нарколог зміг надати якісну допомогу молодій людині, яка оступилася і всіма силами хоче вибратися з неприємностей, грошей не вистачає.

"Я хочу, щоб підлітки не сиділи біля гральних автоматів, не курили під під`їздами, не пили цілими днями пиво біля навчальних закладів. Міська влада повинна забезпечити гідне дозвілля для молоді, і в них не буде бажання вживати наркотики! А сьогодні хто повинен відповісти за те, що твориться з майбутніми поколіннями киян? Чи цікавить це теперішню владу в Києві?", - заявила Н.ЛУК’ЯНОВА, яка балотується в Київську міську раду за списком блоку "Наша Україна - Народна самооборона".