Міноборони запевняє, що не зацікавлене у призові "немотивованих" бійців на військову службу

Міністерство оборони України не зацікавлене у призові немотивованих бійців на військову службі за призовом та за мобілізацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові сказав журналістам міністр оборони України Степан Полторак.

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“Роботу з призову потрібно проводити дуже якісно і обережно, враховуючи в першу чергу те, що нам потрібні люди мотивовані, які бажають нести службу і захищати свою країну, а не ті, які тікають від якихось проблем і які не потрібні в цивільному житті. Нам толк від таких військовослужбовців, які насильно призиваються, не великий”, - сказав міністр.

Коментуючи випадки примусової мобілізації на вулицях Харкова Полторак сказав: “Призов на військову службу, чи на строкову, чи мобілізація, мають проходити у відповідності до закону України, і закон мають виконувати не тільки ті, які призивають, але й ті, які підлягають призову”.

Полторак підкреслив, що згідно рішення президента України, військовослужбовці призвані на строкову службу не проходитимуть службу в зоні проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через ситуацію на Донбасі, спричинену вторгненням російських військ, 210 тис. українців прийшли на військову службу за 6 хвиль мобілізації.

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21 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що зараз жодних причин для оголошення чергової хвилі мобілізації не існує.

В Україні 1 жовтня розпочався осінній призов на строкову військову службу.

Під час призовної кампанії, що триватиме до 30 листопада, на строкову службу планується призвати понад 11 тис. громадян. Призиваються юнаки до 20 років для проведення військового вишколу, військового навчання.