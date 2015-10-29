У Києві пенсіонер виростив у теплицях конопель на 3 мільйони гривень (відео)

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві.

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"Зібране наркотичне зілля пенсіонер сушив і зберігав у підвальному приміщенні будинку. Оперативники вилучили майже 100 кілограмів конопель", - поінформували в міліції, додавши, що вартість вилученого нарковмісного "врожаю" за цінами "чорного ринку" становить близько 3 млн грн.

Речові докази направлено для проведення експертизи до Науково-дослідного експертно–криміналістичного центру при ГУМВС України в м. Києві.

Затриманий повідомив, що зілля вирощував виключно для себе та використовував у лікувальних цілях, зазначили у ВЗГ.

Розпочато кримінальні провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу України – статтею 309 (незаконне зберігання наркотичних речовин) та статтею 310 (посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України. Пенсіонеру загрожує до восьми років в’язниці, йдеться в повідомленні.