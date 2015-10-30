Представник омбудсмена в РФ відслідковуватиме ситуацію з Бібліотекою української літератури в Москві

Про це повідомила прес-служба Уповноваженого ВР України з прав людини.

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У прес-службі нагадали, що представники Міністерства закордонних справ України у своїй офіційній заяві закликали російську владу «припинити тиск на роботу Бібліотеки, культурного осередку багатотисячної української громади, та покласти край цілеспрямованій політиці зі знищення усього українського».

У заяві також йдеться, що це не перша спроба російської влади наклеїти ярлики «русофобства» та «екстремізму» на все українське – так само 23 грудня 2010 і 14 січня 2011 років місцева влада «шукала» в Бібліотеці «екстремістську літературу».

Як відомо, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, також відбувся обшук у будинку директора бібліотеки Наталі Шаріної, а її саму затримали за звинуваченням у розпалюванні національної ненависті.

Нагадаємо, 8 травня 2015 року, з огляду на необхідність посилення захисту прав громадян України у Російській Федерації, Валерія Лутковська доручила відомому російському громадському діячу та правозахиснику Володимиру Шрейдлеру бути її представником у Російській Федерації на громадських засадах.

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