Чубаров закликає владу не постачати електроенергію до окупованого Криму через обшуки ФСБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав на брифінгу.

«Ми вимагаємо від уряду України як попередження окупаційної влади Криму, як інструмент, єдиний, реальний, щодо захисту прав громадян України в окупованому Криму протягом тижня вимкнути на 2-3 дні постачання електроенергії», - сказав Чубаров.

Читайте такожКС РФ можуть виключити з Конференції європейських КС за участь у анексії Криму

На його переконання, якби це було зроблено, «буквально на другий день ми б уже мали реальні результати щодо захисту прав людини».

«Якщо ми не можемо домовитися про повне відімкнення електроенергії, ми маємо зробити тимчасове, щоб продемонструвати свою державну позицію хоча б, якщо не силу, що ми будемо захищати своїх громадян», - додав Чубаров.

Читайте такожПоклонська відкрила заочно заарештованому Чубарову в'їзд до окупованого Криму

Він вважає, що мотиви обшуків - знайти особливий інструмент тиску на одного з організаторів акції «Громадська блокада Криму» Ленора Іслямова.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня з 6-ї години ранку у співробітників телеканалу ATR Ельзари Іслямової та Лілі Буджурової у Криму та в родичів генерального директора ATR Іслямова у Криму і в Москві проходили обшуки. Крім того, відбувся обшук на підприємстві, яке займається пасажирськими перевезеннями по Криму і яке належить батьку Іслямова.