В одеському Будинку профспілок було 5 осередків пожежі, 4 з них виникли внаслідок підпалу зсередини – звіт

Про це йдеться у звіті Міжнародної дорадчої групи Ради Європи про розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі. Звіт презентував голова Міжнародної дорадчої групи Ніколас Братца.

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«Близько 19.45 в Будинку профспілок спалахнула пожежа. Згодом судові експерти встановили, що осередків пожежі у Будинку профспілок ймовірно було п’ять», - йдеться в документі.

У звіті зазначається, що один осередок знаходився на першому поверсі у фойє, біля входу в будівлю. Другий осередок знаходився на лівому сходовому марші між першим і другим поверхами. Третій осередок - на правому сходовому марші між першим та другим поверхами. Четвертий - в кабінеті на другому поверсі. П’ятий - на міжповерховому сходовому майданчику між третім і четвертим поверхами.

«Загоряння в осередках, окрім першого, сталося внаслідок підпалу особами, які перебували на момент загорання в середині приміщення», - повідомляється в документі.

Крім цього зазначається, що судові експерти не виявили доказів, які б свідчили про те, що пожежа в одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року була спланована заздалегідь.

«Судові експерти не виявили жодних доказів, які б свідчили, що пожежа в Будинку профспілок була спланована заздалегідь», - зазначається в документі.

«Закриті двері і ефект димаря у сходовому колодязі призвели до стрімкого поширення вогню на верхні поверхи, а також швидкого та надмірного підвищення температури всередині будівлі», - зазначається в звіті.