Кримська "влада" розповіла, скільки фахівців їм потрібно "завезти з материка"

Про це в ефірі радіо "Росія сьогодні" заявив глава Кримського парламенту Володимир Константинов. Передають "РИА Новости".

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"У нас сьогодні колосальний дефіцит робочої сили. На існуючу програму розвитку нам потрібно постійно створювати нові робочі місця. Я порахував, нам потрібно близько 10 тисяч людей сьогодні завести з материка тільки вузькоспеціалізованих фахівців, для проведення тих чи інших робіт", — сказав Константинов.

За його словами, раніше кримська економіка не передбачала необхідність такого більшого числа фахівців. Константинов також підкреслив, що в Криму необхідно сформувати кадровий резерв і надавати державну підтримку фахівцям-початківцям.

"У нас тільки вакансій на рівні місцевих органів влади 35%, дуже великий обсяг вакансій на рівні Ради міністрів, вакансії є у державній раді, адміністрації", — додав Константинов.

Зазначимо, в серпні 2014 року в РФ схвалили програму соціально-економічного розвитку Криму до 2020 року, яка передбачає фінансування у 681 мільярд рублів.