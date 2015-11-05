На Донеччині будуть заочно судити "міністра аграрної політики ДНР"
Прокуратура Донецької області завершила розслідування і передала до суду для заочного засудження матеріали кримінального провадження, відкритого щодо так званого «міністра аграрної політики» терористичної організації «ДНР».
Як повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури, 4 листопада до суду направлений обвинувальний акт для заочного засудження жителя Донецька, який у лютому цього року зайняв так звану посаду «в.о. міністра агропромислової політики та продовольства «ДНР».
Матеріали досудового розслідування свідчать про те, що обвинувачуваний ще в липні 2014 року, коли терористи «ДНР» встановили контроль над Донецьком, став одним з активних учасників незаконного формування.
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Після того, як зловмисник очолив псевдоміністерство, він став виконувати організаційно-розпорядчі функції, отримуючи протиправний дохід від своєї діяльності і забезпечуючи фінансування кожного працівника «міністерства». Вказаний чоловік досі перебуває на займаній посаді і знаходиться на окупованій території.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.