ВРЮ внесе подання на звільнення судді Кірєєва, який судив Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, за результатами засідання ВРЮ голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк заявив, що рішення ради ґрунтується на висновках Європейського суду з прав людини у справі «Тимошенко проти України».

«Це відкриває шлях до вирішення питання про відповідальність усіх суддів, у діях яких рішеннями ЄСПЛ було констатовано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – сказав голова ВРЮ.

Нагадується, що 5 серпня 2011 року Печерський районний суд м. Києва виніс постанову про зміну щодо підсудної Тимошенко запобіжного заходу з підписки про невиїзд на тримання під вартою.

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У повідомленні також зазначається, що до ВККСУ та ВРЮ надійшло понад 800 звернень громадян, народних депутатів України та інших осіб стосовно перевірки дій Кірєєва.

Як відомо, Кірєєв в 2011 році засудив колишнього прем’єр-міністра Тимошенко до 7 років ув’язнення.

На початку квітня 2014 року ГПУ відкрила кримінальне провадження проти судді Кірєєва за винесення неправосудного вироку. Влітку 2014 року Кірєєва оголосили в розшук.