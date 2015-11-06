Житлова зона Сватового повністю очищена від боєприпасів після детонації військових складів - ДСНС

Житлова зона населеного пункту Сватово Луганської області повністю очищена від боєприпасів після детонації військових складів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Харківщині сказав журналістам начальник управління організації піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування ДСНС України Олег Бондар.

За його словами, роботи з розмінування житлового сектору Сватового тривали протягом 3 днів.

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“На цей час житлова зона повністю очищена від вибухонебезпечних предметів, але зараз триває період повернення людей до своїх осель, і можливі такі випадки, що виявлятимуть на місці (боєприпаси — УНІАН). Це ті домогосподарства, куди під час обстеження секторів міста Сватово ми не могли самостійно зайти”, - сказав Бондар.

Він додав, що на самій території військового арсеналу очистку території та розмінування проводять сапери Збройних сил України. Сапери ДСНС у цей час продовжують розмінування трикілометрової зони довкола арсеналу.

“Наші підрозділи зараз виконують завдання з проведення гуманітарного розмінування радіусу трикілометрової зони. Це радіус розльоту боєприпасів. На даний час нашими підрозділами очищено близько 3,8 тис га, залишилося орієнтовно 800 га. Це 2-3 дні, і трикілометрова зона буде очищена від боєприпасів”, - підкеслив Бондар.