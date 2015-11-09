Працівники Донецької обладміністрації зможуть безкоштовно вдосконалити знання з української мови
10:56, 09 листопада 2015Суспільство
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Наступного тижня для працівників Донецької облдержадміністрації розпочинаються безкоштовні курси з удосконалення української мови.
Для працівників Донецької облдержадміністрації розпочинаються безкоштовні курси з удосконалення української мови / volynnews.com
Про це на своїй сторінці у Facebook керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
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Він також подякував Донбаському державному педагогічному університету та особисто ректору Світлані Омельченко за допомогу в організації навчання.
За словами Жебрівського, «відвідування курсів буде цілком добровільним. Водночас усіх заохочую та стимулюю працювати над собою і використовувати рідну мову не тільки в професійній сфері, але й у побуті».
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