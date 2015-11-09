Порошенко вніс до Ради законопроект про допуск на територію України військових НАТО
Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональному навчанні в листопаді-грудні цього року.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Згідно з законопроектом (№3428), планується допустити на територію України для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил у листопаді-грудні 2015 року на строк до 61 доби підрозділи збройних сил США, інших держав - членів НАТО та держав - учасниць програми "Партнерство заради миру".
Зокрема, передбачено допуск до 1,5 тис. військовослужбовців Збройних сил США з озброєнням і військовою технікою та до 1 тис. військовослужбовців від збройних сил держав – членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру".
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«Проект закону розроблено з метою врегулювання питання щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил», - зазначається в пояснювальній записці.
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Багатонаціональне навчання з підготовки підрозділів збройних сил відбудеться в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (с. Старичі, Яворівський район, Львівська обл.). Від Збройних сил України в навчанні візьмуть участь до 2,8 тис. військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.