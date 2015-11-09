Порошенко вніс до Ради законопроект про допуск на територію України військових НАТО

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з законопроектом (№3428), планується допустити на територію України для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил у листопаді-грудні 2015 року на строк до 61 доби підрозділи збройних сил США, інших держав - членів НАТО та держав - учасниць програми "Партнерство заради миру".

Зокрема, передбачено допуск до 1,5 тис. військовослужбовців Збройних сил США з озброєнням і військовою технікою та до 1 тис. військовослужбовців від збройних сил держав – членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру".

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«Проект закону розроблено з метою врегулювання питання щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил», - зазначається в пояснювальній записці.

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Багатонаціональне навчання з підготовки підрозділів збройних сил відбудеться в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (с. Старичі, Яворівський район, Львівська обл.). Від Збройних сил України в навчанні візьмуть участь до 2,8 тис. військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.