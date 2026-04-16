Ігнат: Чимала заслуга збиття ракет - це саме льотчики F-16

Українська протиповітряна оборона продемонструвала блискучий результат, перехопивши 19 із 20 крилатих цілей. Водночас, чимала заслуга збиття ракет - це саме льотчики F-16.

Замість звичних нічних нальотів ворог почав масовано запускати ударні дрони посеред дня, а під вечір атакувати стратегічними крилатими ракетами. Про це у ефірі Ранок.LIVE заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, нетиповим виявилося застосування ракетного озброєння. Замість поодиноких пусків ворог під вечір вдарив ракетами Х-101 зі стратегічної авіації та наземними крилатими "Іскандер-К".

"Вже в денний час 15 квітня ворог продовжив атаки і близько 200 БПЛА було зафіксовано. Тобто зміна уже часових рамок. Якщо раніше це було тільки ніч, то зараз уже і вдень противник це застосовує, власне, і ті ж самі "Шахеди". Інше нетипове - застосування крилатих ракет, тому що противник поодиноко застосовував раніше "Іскандер-К", зокрема і "Калібр" вдень, але тут під вечір летять ракети Х-101 стратегічної авіації, також "Іскандер-К", крилаті ракети наземного базування летять уже у вечірній час, що, власне, відбулось учора. 20 таких ракет. Балістика була вночі", - пояснив Ігнат.

Проте, як наголосив речник, українська протиповітряна оборона продемонструвала блискучий результат, перехопивши 19 із 20 крилатих цілей.

"Я хочу наголосити, що із 20 - 19 - це великі показники і є чимала заслуга в цьому саме наших льотчиків F-16, які мають величезний досвід застосування по крилатих ракетах", - заявив він.

Водночас, Ігнат додав, що попри успіхи авіації, найважчою залишається ситуація з балістичним озброєнням. Саме російська балістика, за словами Ігната, на жаль, пробила оборону та призвела до жахливих наслідків і масштабних руйнувань одразу в чотирьох містах – Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Атаки ворога: що говорять експерти

Як повідомляв УНІАН, пілот-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що останні масовані атаки ворога – це насамперед тиск на мирне населення, щоб Україна прийняла умови РФ на переговорах про мир.

На його думку, це були геноцидні удари, терористичні, бо здебільшого намагалися дістатися місць проживання нашого населення:

"Швидше за все, цей удар був якраз у такому терористичному геноцидному режимі. Атака, яка сама по собі спрямована на тиск на населення. Тобто для того, щоби примусити українське суспільство до капітуляції на російських умовах. Попереду приїзд того ж Віткоффа (Стів Віткофф - спецпредставник США, - ред.), це ж ми чудово розуміємо. Тиск іде в цьому сенсі".

За його словами, щоб зняти цей тиск, "треба виходити з переговорних процесів". Світан додав, що поки ми не матимемо своєї балістики, росіяни нас кошмаритимуть, особливо напередодні якихось так званих мирних переговорів.

