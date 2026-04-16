Вперше за 30 років: Трамп анонсував переговори між Ізраїлем та Ліваном

Вашингтон виступає посередником між цими країнами.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в пʼятницю, 17 квітня, заплановані переговори між Ізраїлем та Ліваном щодо завершення конфлікту. Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

"Намагаємось трохи просунутись вперед у стосунках між Ізраїлем та Ліваном. Минуло багато часу з часу останньої розмови двох лідерів, десь 34 роки. Це станеться завтра. Чудово", - написав Трамп.

Раніше The Times of Israel повідомляв, що в США вже пройшла перша зустріч представників Лівану та Ізраїлю. Тоді зазначалося, що ця зустріч не означала фактичний старт переговорів, а лише була підготовчим етапом до них.

Нагадаємо, 16 березня Ізраїль розпочав вторгнення до Лівану. Тоді ЦАХАЛ заявив, що його підрозділи зайшли до прикордонних районів Лівану, щоб знищити інфраструктуру збройного угруповання "Хезболла" та знизити загрозу для півночі Ізраїлю.

Іран, на тлі переговорів з США, згодом заявив, що готовий відкрити Ормузьку протоку лише за кількох умов. І одна з них - припинення ударів Ізраїлю по Лівану. Втім Ізраїль вже незабаром заявив, що хоч і підтримує перемирʼя з Іраном на тлі переговорів, однак це не буде поширюватися на Ліван.

Пізніше схожу думку висловив і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він зазначив, що перемирʼя не поширюється на протистояння між Ізраїлем та Ліваном. Він також наголосив, що виникло "непорозуміння".

