Українці неохоче говорять про мобілізацію: соціолог вказав на нове явище

В Україні простежується різниця між поколіннями у ставленні до мобілізації як явища.

Громадяни України не дуже воліють відповідати на питання, які стосуються теми мобілізації. Про це соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович сказав під час брифінгу.

Соціолог відзначив, що відносна більшість громадян у віці 18-35 років вважають мобілізацію "надмірною". Але така сама більшість людей передпенсійного і пенсійного віку від 50 і старше років вважають мобілізацію "недостатньою". "І це десь новоутворений вододіл між поколіннями", - відзначив Антипович.

При цьому, як переконаний соціолог, питання мобілізації і ТЦК треба розділяти на окремі категорії.

Сприйняття українцями мобілізації

За його словами, як мінімум третина українців не хоче відповідати на питання про мобілізацію.

"Про мобілізацію люди не дуже хочуть говорити, тому що об’єктино кожен розуміє, якщо не буде відбуватися приток військовослужбовців до лав Збройних сил України, то хто тоді буде тримати фронт? І завтра росіяни будуть в Дніпрі, а післязавтра – далі. Це об’єктивно розуміється", - наголосив Антипович.

Також він зауважив, що є громадяни, яких це не стосується, і вони підтримують будь-які мобілізаційні заходи.

"А є ті, хто має екзистенційний страх загинути на війні, будучи військовослужбовцем, і вони не хочуть йти до лав Збройних сил України. Цей страх об’єктивний, і засуджувати людину не можна. Вони також можуть обережно або негативно ставитись до мобілізації, але вони розуміють, а хто ж тоді буде захищати державу", - відзначив Антипович.

За словами соціолога, у суспільстві є певний поділ на тих, хто служить, а хто ні, бо військові хочуть ротацій і відпочити.

"За нашими даними – у кожного другого українця є близька людина на фронті", - підкреслив Анипович.

Про ставлення до ТЦК

"З огляду на всі прекрасно показані в медіа і усіх соціальних мережах скандали, бійки, бусифікацію, смерті представників ТЦК, або є побиття тих, кого мобілізували, - все це, звичайно, призводить до негативної оцінки роботи ТЦК", - повідомив Антипович.

Він як соціолог, не може дати відповіді, що з цим робити.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський наголосив, що українським захисникам, які боронять державу на фронті, потрібні ротації. На його думку, компетентні служби України і Німеччини повинні зайнятися питанням тих українців, які виїхали за кордон із порушенням українського законодавства.

Серед військових панує переконання, що кожен чоловік в Україні має стати до зброї та захищати своїх дітей, свою сім’ю та близьких.

