Стало відомо, коли завершиться повна генетична експертиза останків жертв катастрофи А321

Про це заявив віце-губернатор Санкт-Петербурга Ігор Албін, передає Бі-бі-сі.

"З урахуванням тих процедур, які існують в центрі судмедекспертизи, від трьох тижнів до трьох місяців", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що матеріал для аналізу ДНК слідчі стали забирати відразу ж у день авіакатастрофи, пізніше почався забір проб з тіл загиблих.

Виділити ДНК з матеріалів останків вдалося на початку листопада.

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Нагадаємо, літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував 31 жовтня рейс 9268 з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, зазнав катастрофи над Синайським півостровом. Загинули всі на борту люди: 217 пасажирів і 7 членів екіпажу.