Мобілізовані працівники приватних підприємців отримали право на збереження місця роботи
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю (щодо працівників приватних осіб - підприємців, призваних на військову службу)".
За відповідне рішення (№2317А) проголосували 232 із 311 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
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Згідно з ухваленим законом, за працівниками, котрі працювали у фермерських господарствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах зберігається місце роботи, посада незалежно від підпорядкування та форми власності в разі їх мобілізації на особливий період.
Також передбачена компенсація на час призову тим, хто працював у фізичних осіб-підприємців.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як передає кореспондент УНІАН, всі ці поправки ухвалювалися з голосу прямо в сесійній залі. Їх зачитала народний депутат Людмила Денисова.