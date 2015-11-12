Мобілізовані працівники приватних підприємців отримали право на збереження місця роботи

За відповідне рішення (№2317А) проголосували 232 із 311 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Згідно з ухваленим законом, за працівниками, котрі працювали у фермерських господарствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах зберігається місце роботи, посада незалежно від підпорядкування та форми власності в разі їх мобілізації на особливий період.

Також передбачена компенсація на час призову тим, хто працював у фізичних осіб-підприємців.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як передає кореспондент УНІАН, всі ці поправки ухвалювалися з голосу прямо в сесійній залі. Їх зачитала народний депутат Людмила Денисова.