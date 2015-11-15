У Миколаєві на члена виборчої комісії наїхала машина

Про це заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Валерій Коба повідомляє в Facebook.

Його доставили до лікарні з ушкодженнями середньої тяжкості, життю потерпілого нічого не загрожує.

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"У ДВК є заступник і кворум, виборчий процес не під загрозою. Ніякої політики, просто ДТП", - підкреслює Коба.