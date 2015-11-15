У Миколаєві на члена виборчої комісії наїхала машина
09:46, 15 листопада 2015Суспільство
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У суботу ввечері у Миколаєві на пр. Леніна машина наїхала на главу однієї з ДВК Заводського району.
Про подію повідомили в поліції / Фото УНІАН
Про це заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Валерій Коба повідомляє в Facebook.
Його доставили до лікарні з ушкодженнями середньої тяжкості, життю потерпілого нічого не загрожує.
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"У ДВК є заступник і кворум, виборчий процес не під загрозою. Ніякої політики, просто ДТП", - підкреслює Коба.
Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві в другому турі за посаду мера поборються Олександр Сенкевич та Ігор Дятлов.
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